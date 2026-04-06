Огурцы в Украине подешевели, а помидоры стремительно дорожают - аналитики
Киев • УНН
Тепличные огурцы упали в цене до 125-165 грн/кг из-за роста предложения. Первые партии местных томатов стоят 150-170 грн/кг, что на 66% дороже, чем в прошлом году.
В Украине подешевели огурцы, а цены на помидоры продолжили стремительно расти, сообщили аналитики EastFruit, пишет УНН.
Подробности
Начали снижаться оптовые цены на тепличные огурцы, сообщают аналитики. Теплая и местами солнечная погода, установившаяся в стране, существенно ускорила созревание местных тепличных овощей. Выборки огурцов в хозяйствах стремительно росли, и из-за резкого увеличения предложения производители вынуждены были постепенно снижать отпускные цены.
В итоге украинские тепличные комбинаты отпускали огурцы по 125-165 грн/кг ($2,85-3,77/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.
Это участники рынка связывают с существенным падением спроса на фоне все еще довольно высоких цен на тепличные овощи. Предложение огурцов продолжает стремительно увеличиваться. Объемы выборок в тепличных комбинатах на прошлой неделе заметно выросли благодаря благоприятным погодным условиям. Параллельно остаются стабильными поставки более дешевой импортной продукции, цена которой, как правило, не превышает 100 грн/кг ($2,28/кг).
Несмотря на нынешнее снижение стоимости, тепличные огурцы в Украине сейчас реализуются в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Тем временем на прошлой неделе на рынок Украины поступили первые партии тепличных помидоров от местных комбинатов, однако это не остановило дальнейший рост цен в этом сегменте, сообщают аналитики. Отмечается, что в 2025 году первые партии томатов украинские тепличные хозяйства отгрузили в среднем на полторы недели позже, чем в нынешнем сезоне. В то же время сборы продукции остаются небольшими из-за неблагоприятных погодных условий.
Первые партии тепличных томатов комбинаты сейчас предлагают по 150-170 грн/кг ($3,43-3,88/кг), что в среднем на 66% дороже, чем на старте сезона прошлого года. По прогнозам участников рынка, действительно большие партии помидоров тепличные хозяйства смогут отгружать не ранее чем через две недели.
При этом основное предложение на украинском рынке по-прежнему составляют импортные овощи из Турции. По словам участников рынка, турецкие томаты предлагаются немного дешевле, чем продукция местных теплиц. Цены на импортные томаты колеблются в пределах 130-150 грн/кг ($2,97-3,43/кг) в зависимости от качества и объемов партий.
