Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго
Киев • УНН
Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, несмотря на повреждения от атак РФ. Энергетики восстановили питание для более 19 тысяч потребителей, ограничения в воскресенье не предвидятся.
Ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются. Повреждения в энергосистеме, нанесенные массированными атаками рф, усложняют работу, но ситуация остается стабильной. Об этом передает пресс-служба Министерства энергетики Украины, сообщает УНН.
Детали
Ситуация в энергосистеме на 08 сентября. По данным энергетического ведомства, в воскресенье применение ограничений электроэнергии не планируется.
Сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго
Также отмечается, что энергетики восстановили питание для более 19 тысяч потребителей.
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы.
В ведомстве напоминают, что российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме
В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.
В Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет, Он был обезврежен.
В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.
По поводу состояния сетей.
Согласно информации по состоянию на утро 08 сентября, в Черниговской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия. Она включена в работу. Также проблема в Кировоградской области: в результате технологических причин на подстанции выключалось оборудование, при этом отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
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