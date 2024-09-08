Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

Ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются. Повреждения в энергосистеме, нанесенные массированными атаками рф, усложняют работу, но ситуация остается стабильной. Об этом передает пресс-служба Министерства энергетики Украины, сообщает УНН.

Детали

Ситуация в энергосистеме на 08 сентября. По данным энергетического ведомства, в воскресенье применение ограничений электроэнергии не планируется.

Сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергетики восстановили питание для более 19 тысяч потребителей.

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы.

В ведомстве напоминают, что российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме

В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.

В Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет, Он был обезврежен.

В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.

По поводу состояния сетей.

Согласно информации по состоянию на утро 08 сентября, в Черниговской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия. Она включена в работу. Также проблема в Кировоградской области: в результате технологических причин на подстанции выключалось оборудование, при этом отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

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