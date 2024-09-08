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Обмежень електроенергії у неділю не планується - Міненерго

Обмежень електроенергії у неділю не планується - Міненерго

Київ • УНН

 • 51719 перегляди

Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, незважаючи на пошкодження від атак РФ. Енергетики відновили живлення для понад 19 тисяч споживачів, обмеження у неділю не передбачаються.

Обмеження електроенергії для споживачів не передбачаються. Пошкодження в енергосистемі, завдані масованими атаками рф, ускладнюють роботу, але ситуація залишається стабільною. Про це передає пресслужба Міністерства енергетики України, повідомляє УНН.

Деталі

Ситуація в енергосистемі на 08 вересня. За даними енергетичного відомства,  у неділю застосування обмежень електроенергії не планується.

Сьогодні обмеження електроенергії для споживачів не передбачаються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго

 – ідеться у повідомленні.

Також азначається, що енергетики відновили живлення для понад 19 тисяч споживачів.

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. 

У відомстві нагадують, що російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.  

У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

У Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет, Його було знешкоджено.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

З приводу стану мереж.

Згідно з інформацією станом на ранок 08 вересня, у Чернігівській області з технологічних причин відключалась повітряна лінія. Її включено в роботу. Також проблема у Кіровоградській області: внаслідок технологічних причин на підстанції вимикалось обладнання, при цьому відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.  

ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин05.09.24, 05:18 • 116656 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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