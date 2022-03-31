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Официально: ВСУ освободили Вышгородский район от российских оккупантов (уточнено)

Киев • УНН

 • 289978 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины освободили Вышгородский район от российских оккупантов. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает УНН.

Официально: ВСУ освободили Вышгородский район от российских оккупантов (уточнено)

Цитата

"Вышгородский район уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", - сказал Грузевич.

Он добавил, что у сил обороны уже есть успех на многих направлениях.

Добавим, что во время брифинга Грузевич сообщил о том, что ВСУ вернули под контроль Вышгород, хотя речь шла о Вышгородском районе.

Эту информацию подтвердил и руководитель ОП Андрей Ермак.

"ВСУ официально заявили об освобождении Вышгорода, имея в виду Вышгородский район", - написал Ермак в Telegram.

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Добавим

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что движение на трассе Киев-Житомир, который был заблокирован из-за российской оккупации некоторых населенных пунктов, может быть восстановлено уже в ближайшее время.

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