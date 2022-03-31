Официально: ВСУ освободили Вышгородский район от российских оккупантов (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины освободили Вышгородский район от российских оккупантов. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает УНН.
Цитата
"Вышгородский район уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", - сказал Грузевич.
Он добавил, что у сил обороны уже есть успех на многих направлениях.
Добавим, что во время брифинга Грузевич сообщил о том, что ВСУ вернули под контроль Вышгород, хотя речь шла о Вышгородском районе.
Эту информацию подтвердил и руководитель ОП Андрей Ермак.
"ВСУ официально заявили об освобождении Вышгорода, имея в виду Вышгородский район", - написал Ермак в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оборона Киева и области: 700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону белорусской границы
Добавим
Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что движение на трассе Киев-Житомир, который был заблокирован из-за российской оккупации некоторых населенных пунктов, может быть восстановлено уже в ближайшее время.