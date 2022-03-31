Офіційно: ЗСУ звільнили Вишгородський район від російських окупантів (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Збройні сили України звільнили Вишгородський район від російських окупантів. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає УНН.
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"Вишгородський район уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", – сказав Грузевич.
Він додав, що у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках.
Додамо, що під час брифінгу Грузевич повідомив про те, що ЗСУ повернули під контроль Вишгород, хоч йшлося про Вишгородський район.
Цю інформацію підтвердив і керівник ОП Андрій Єрмак.
"ЗСУ офіційно заявили про звільнення Вишгороду, маючи на увазі Вишгородський район", - написав Єрмак у Telegram.
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Додамо
Голова Київської обласної воєнної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію деяких населених пунктів, може бути відновлений вже найближчим часом.