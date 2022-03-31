Рух трасою Київ-Житомир можуть відновити найближчим часом - голова Київської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію деяких населених пунктів, може бути відновлений вже найближчим часом. Про це під час телемарафону повідомив голова Київської обласної воєнної адміністрації Олександр Павлюк, передає УНН.
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"... надіюсь, що найближчим часом ми відновимо рух (по трасі - ред.) Київ-Житомир", - повідомив Павлюк.
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За його словами, "ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено".
"Але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови", - пояснив голова ОВА.
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