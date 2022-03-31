Рух трасою Київ-Житомир можуть відновити найближчим часом - голова Київської ОВА

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"... надіюсь, що найближчим часом ми відновимо рух (по трасі - ред.) Київ-Житомир", - повідомив Павлюк.

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За його словами, "ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено".

"Але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови", - пояснив голова ОВА.

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