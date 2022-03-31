Движение по трассе Киев-Житомир могут восстановить в ближайшее время - глава Киевской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Движение по трассе Киев-Житомир, которая была заблокирована из-за российской оккупации некоторых населенных пунктов, может быть восстановлено уже в ближайшее время. Об этом во время телемарафона сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, передает УНН.
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"... надеюсь, что в ближайшее время мы возобновим движение (по трассе - ред.) Киев-Житомир", - сообщил Павлюк.
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По его словам, "мы проводим успешные контрнаступательные действия, очень много населенных пунктов освобождено".
"Но говорить об этом можно будет лишь тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия", - пояснил председатель ОВА.
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