Оборона Києва та області: 700 одиниць ворожої техніки відійшли від Іванкова у бік білоруського кордону

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"Угруповання сил оборони Києва та Київської області за останні дні звільнили та зачистили ряд населених пунктів у Київській області, повністю взяли їх під контроль. Ви вже всі бачили, що залишає нам окупант у Ірпені, Бузовій та інших. Вишгород вже наш, під контролем. Тільки за вчора ми знайшли майже 7 мінних полів великої потужності в межах населених пунктів роботу ведуть сапери ЗСУ та ДСНС. Не хочу забігати наперед, але через день-два ми будем бачити хороші новини і розвивати свій успіх", - сказав Грузевич.

За даними Грузевича, за минулу ніч майже 700 одиниць техніки відійшли з боку Іванкова (на Київщині) в сторону білоруського кордону.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали руйнувань практично кожній другій громаді у Київській області. Критичні руйнування зафіксовано у Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах.