Оборона Киева и области: 700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону белорусской границы

Детали

"Группировка сил обороны Киева и Киевской области за последние дни освободили и зачистили ряд населенных пунктов в Киевской области, полностью взяли их под контроль. Вы уже все видели, что оставляет нам оккупант в Ирпене, Бузовой и других. Вышгород уже наш, под контролем. Только за вчера мы нашли почти 7 минных полей большой мощности в пределах населенных пунктов работу ведут саперы ВСУ и ГСЧС. Не хочу забегать вперед, но через день-два мы будем видеть хорошие новости и развивать свой успех", - сказал Грузевич.

По данным Грузевича, за минувшую ночь почти 700 единиц техники отошли со стороны Иванкова (на Киевщине) в сторону белорусской границы.

Напомним

Русские оккупанты нанесли разрушения практически каждой второй громаде в Киевской области. Критические разрушения зафиксированы в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской общинах.