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Оборона Киева и области: 700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону белорусской границы

Киев • УНН

 • 138322 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Группировки сил обороны Киева и Киевской области за последние дни освободили и зачистили ряд населенных пунктов в Киевской области, полностью взяли их под контроль, планируют развивать свой успех. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины бригадный генерал Александр Грузевич, передает УНН.

Оборона Киева и области: 700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону белорусской границы

Детали

"Группировка сил обороны Киева и Киевской области за последние дни освободили и зачистили ряд населенных пунктов в Киевской области, полностью взяли их под контроль. Вы уже все видели, что оставляет нам оккупант в Ирпене, Бузовой и других. Вышгород уже наш, под контролем. Только за вчера мы нашли почти 7 минных полей большой мощности в пределах населенных пунктов работу ведут саперы ВСУ и ГСЧС. Не хочу забегать вперед, но через день-два мы будем видеть хорошие новости и развивать свой успех", - сказал Грузевич.

По данным Грузевича, за минувшую ночь почти 700 единиц техники отошли со стороны Иванкова (на Киевщине) в сторону белорусской границы.

Напомним

Русские оккупанты нанесли разрушения практически каждой второй громаде в Киевской области. Критические разрушения зафиксированы в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской общинах.

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