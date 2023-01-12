Официально: ВР предложили лишить полномочий нардепов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений относительно лишения полномочий народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
В ВР внесли:
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- Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Медведчука В.В. №8352 от 12.01.2023
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- Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Козака Т.Р. №8350 от 12.01.2023
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- Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Деркача А.Л. №8349 от 12.01.2023
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- Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кузьмина Р.Р. №8351 от 12.01.2023
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Главный для их рассмотрения комитет – по вопросу Регламента. Все четыре проекта постановлений прорабатываются в комитете.
Напомним
Верховная Рада намерена на ближайшем пленарном заседании досрочно лишить мандатов народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Ранее Президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука и еще трех пророссийских политиков.