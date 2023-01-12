Официально: ВР предложили лишить полномочий нардепов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

Детали

В ВР внесли:



Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Медведчука В.В. №8352 от 12.01.2023



Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Козака Т.Р. №8350 от 12.01.2023



Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Деркача А.Л. №8349 от 12.01.2023



Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кузьмина Р.Р. №8351 от 12.01.2023



Главный для их рассмотрения комитет – по вопросу Регламента. Все четыре проекта постановлений прорабатываются в комитете.

Напомним

Верховная Рада намерена на ближайшем пленарном заседании досрочно лишить мандатов народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Ранее Президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука и еще трех пророссийских политиков.