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Рада планує на найближчому засіданні позбавити мандатів Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада має намір на найближчому пленарному засіданні достроково позбавити мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає УНН.

Рада планує на найближчому засіданні позбавити мандатів Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Цитата

“Я думаю, що як тільки буде найближче пленарне засідання, ми одразу його (питання щодо позбавлення мандатів - ред.) розглянемо. Ці питання не потребують додаткового включення в порядок денний, чи якоїсь там додаткової процедури. Стандартно, регламентний комітет розгляне це подання, яке голова Верховної Ради вже спрямував у цей комітет”, – сказав Корнієнко.

Деталі

Він зазначив, що в парламенті є декілька груп, які напрацьовують законопроєкти про обмеження роботи деяких політичних сил у Верховній Раді. Але тут є ознаки порушення Конституції України. Тому питання ретельно опрацьовується.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків.

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