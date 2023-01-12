Рада планує на найближчому засіданні позбавити мандатів Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Цитата

“Я думаю, що як тільки буде найближче пленарне засідання, ми одразу його (питання щодо позбавлення мандатів - ред.) розглянемо. Ці питання не потребують додаткового включення в порядок денний, чи якоїсь там додаткової процедури. Стандартно, регламентний комітет розгляне це подання, яке голова Верховної Ради вже спрямував у цей комітет”, – сказав Корнієнко.

Деталі

Він зазначив, що в парламенті є декілька груп, які напрацьовують законопроєкти про обмеження роботи деяких політичних сил у Верховній Раді. Але тут є ознаки порушення Конституції України. Тому питання ретельно опрацьовується.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків.