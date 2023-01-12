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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Рада планирует на ближайшем заседании лишить мандатов Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина

Киев • УНН

 • 375763 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада намерена на ближайшем пленарном заседании досрочно лишить мандатов народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает УНН.

Рада планирует на ближайшем заседании лишить мандатов Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина

Цитата

“Я думаю, что как только будет ближайшее пленарное заседание, мы сразу его (вопрос о лишении мандатов - ред.) рассмотрим. Эти вопросы не требуют дополнительного включения в повестку дня, или какой-то там дополнительной процедуры. Стандартно, регламентный комитет рассмотрит это представление, которое председатель Верховной Рады уже направил в этот комитет”, – сказал Корниенко.

Детали

Он отметил, что в парламенте есть несколько групп, которые нарабатывают законопроекты об ограничении работы некоторых политических сил в Верховной Раде. Но здесь есть признаки нарушения Конституции Украины. Поэтому вопрос тщательно прорабатывается.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука и еще трех пророссийских политиков.

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