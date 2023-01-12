Офіційно: ВР запропонували позбавити повноважень нардепів Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проекти постанов щодо позбавлення повноважень народних депутатів Віктора Медведчука, Тарас Козака, Андрій Деркача і Рената Кузьміна, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Так, у ВР внесли:
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- Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В. №8352 від 12.01.2023
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- Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака Т.Р. №8350 від 12.01.2023
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- Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л. №8349 від 12.01.2023
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- Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р. №8351 від 12.01.2023
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Головний для їх розгляду комітет - з питанть Регламенту. Наразі усі чотири проекти постанов опрацьовуються у комітеті.
Нагадаємо
Верховна Рада має намір на найближчому пленарному засіданні достроково позбавити мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.
Раніше Президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків.