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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 101844 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140651 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128099 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129083 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153225 просмотра

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Официально: Хомчак подписал рапорт об отставке Назарова

Официально: Хомчак подписал рапорт об отставке Назарова

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в халатности по делу о катастрофе Ил-76. Об этом сообщили УНН в Управлении связей с общественностью ВСУ.

"Начальник Генерального штаба подписал рапорт", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о рапорте Назарова об увольнении.

Как уточнили в ведомстве, согласно процедуре, далее документы должны быть представлены на департамент кадровой политики Министерства обороны.

Ранее стало известно, что Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.

Напомним, генерал-майора ВСУ Назарова обвиняется в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Также напомним, пострадавшие в катастрофе Ил-76 просили "посадить" Назарова на 49 лет.

Как сообщал УНН, защита бывшего первого заместителя руководителя АТО генерала Виктора Назарова обжаловала приговор Павлоградского районного суда, подав апелляцию в Апелляционный суд Днепропетровской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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