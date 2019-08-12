Официально: Хомчак подписал рапорт об отставке Назарова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в халатности по делу о катастрофе Ил-76. Об этом сообщили УНН в Управлении связей с общественностью ВСУ.
"Начальник Генерального штаба подписал рапорт", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о рапорте Назарова об увольнении.
Как уточнили в ведомстве, согласно процедуре, далее документы должны быть представлены на департамент кадровой политики Министерства обороны.
Ранее стало известно, что Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.
Напомним, генерал-майора ВСУ Назарова обвиняется в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Также напомним, пострадавшие в катастрофе Ил-76 просили "посадить" Назарова на 49 лет.
Как сообщал УНН, защита бывшего первого заместителя руководителя АТО генерала Виктора Назарова обжаловала приговор Павлоградского районного суда, подав апелляцию в Апелляционный суд Днепропетровской области.