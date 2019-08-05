Справа збитого Іл-76: генерал-майор Назаров подав рапорт про звільнення з ЗСУ

“Дійсно, відповідний рапорт поданий. За встановленим порядком на ім’я начальника Генерального штабу через головне управління персоналом”, — сказав Сеник, відповідаючи на питання чи дійсно генерал-майор Віктора Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил України за власним бажанням.

За його словами, як вимагають керівні документи, відбудеться планова перед звільненням бесіда з начальником Генерального штабу і далі документи підуть по процедурі на адресу департаменту кадрової політики Міноборони.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Також нагадаємо, потерпілі у катастрофі Іл-76 просили “посадити” Назарова на 49 років.

Як повідомляв УНН, захист колишнього першого заступника керівника АТО генерала Віктора Назарова оскаржив вирок Павлоградського районного суду, подавши апеляцію до Апеляційного суду Дніпропетровської області.