Дело сбитого Ил-76: генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в халатности по делу о сбивании Ил-76 и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Действительно, соответствующий рапорт подан. В установленном порядке на имя начальника Генерального штаба через главное управление персоналом", - сказал Сеник, отвечая на вопрос действительно ли генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.
По его словам, как требуют руководящие документы, состоится плановая перед увольнением беседа с начальником Генерального штаба и дальше документы пойдут по процедуре в адрес департамента кадровой политики Минобороны.
Напомним, генерал-майор ВСУ Назаров обвиняется в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Также напомним, пострадавшие в катастрофе Ил-76 просили "посадить" Назарова на 49 лет.
Как сообщал УНН, защита бывшего первого заместителя руководителя АТО генерала Виктора Назарова обжаловала приговор Павлоградского районного суда, подав апелляцию в Апелляционный суд Днепропетровской области.