Захист генерала В.Назарова оскаржив вирок

“Сьогодні подали апеляцію”, — сказав він.

М.Турик додав, що у своїй апеляційній скарзі вони просять скасувати вирок Павлоградського районного суду і закрити кримінальне провадження проти В.Назарова.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.