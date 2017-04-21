Захист генерала В.Назарова оскаржив вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Захист колишнього першого заступника керівника АТО генерала Віктора Назарова оскаржив вирок Павлоградського районного суду, подавши апеляцію до Апеляційного суду Дніпропетровської області. Про це повідомив УНН адвокат В.Назарова Михайло Турик.
“Сьогодні подали апеляцію”, — сказав він.
М.Турик додав, що у своїй апеляційній скарзі вони просять скасувати вирок Павлоградського районного суду і закрити кримінальне провадження проти В.Назарова.
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.