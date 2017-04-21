Защита генерала В.Назарова обжаловала приговор

"Сегодня подали апелляцию", - сказал он.

М.Турик добавил, что в своей апелляционной жалобе они просят отменить приговор Павлоградского районного суда и закрыть уголовное производство против В.Назарова.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.