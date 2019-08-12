Офіційно: Хомчак підписав рапорт про відставку Назарова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали винним у недбалості у справі про збиття Іл-76. Про це УНН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю ЗСУ.
“Начальник генерального штабу підписав рапорт”, — повідомив співрозмовник, відповідаючи на запитання щодо рапорту Назарова про звільнення.
Як уточнили у відомстві, відповідно до процедури, далі документи повинні бути подані на департамент кадрової політики Міністерства оборони.
Раніше стало відомо, що Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил України.
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Також нагадаємо, потерпілі у катастрофі Іл-76 просили “посадити” Назарова на 49 років.
Як повідомляв УНН, захист колишнього першого заступника керівника АТО генерала Віктора Назарова оскаржив вирок Павлоградського районного суду, подавши апеляцію до Апеляційного суду Дніпропетровської області.