Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На 27 ноября 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,89 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 ноября установлены на таком уровне:
27,898447 грн за доллар;
31,701005 грн за евро;
0,41948 грн за российский рубль;
35,844646 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 ноября курс российского рубля снизился, курс других валют — вырос.