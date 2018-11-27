Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На 27 листопада 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 листопада встановлені на такому рівні:
27,898447 грн за долар;
31,701005 грн за євро;
0,41948 грн за російський рубль;
35,844646 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 листопада курс російського рубля знизився, курс інших валют — зріс.