Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,99 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 февраля установлены на таком уровне:
27,011922 грн за доллар;
33,521795 грн за евро;
0,479410 грн за российский рубль;
37,839254 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 19 февраля, курс евро и фунту стерлингов - уменьшился, доллара и российского рубля - наоборот вырос.