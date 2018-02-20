Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 февраля установлены на таком уровне:

27,011922 грн за доллар;

33,521795 грн за евро;

0,479410 грн за российский рубль;

37,839254 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 19 февраля, курс евро и фунту стерлингов - уменьшился, доллара и российского рубля - наоборот вырос.