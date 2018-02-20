Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,99 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 лютого встановлені на такому рівні:
27,011922 грн за долар;
33,521795 грн за євро;
0,479410 грн за російський рубль;
37,839254 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 19 лютого, курс євро та фунту стерлінгів - зменшився, долара та російського рубля - навпаки зріс.