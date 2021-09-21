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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121177 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 136044 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116127 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114165 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 17472 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. По состоянию на 21 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.707200 грн за доллар;

31.270100 грн за евро;

0.363420 грн за российский рубль;

36.464700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 сентября курс всех валют упал, кроме доллара, курс которого - вырос.

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