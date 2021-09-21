Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,71 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.707200 грн за долар;

31.270100 грн за євро;

0.363420 грн за російський рубль;

36.464700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 20 вересня курс усіх валют впав, окрім долара, курс якого - зріс.