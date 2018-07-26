Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 июля установлены на таком уровне:
26.626878 грн за доллар;
31.126820 грн за евро;
0.422090 грн за российский рубль;
35.031029 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 июля курс всех валют - вырос.