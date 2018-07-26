Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 липня встановлені на такому рівні:
26.626878 грн за долар;
31.126820 грн за євро;
0.422090 грн за російський рубль;
35.031029 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 липня курс усіх валют — зріс.