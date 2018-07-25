Официальный курс гривны установлен на уровне 26,58 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,58 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июля установлены на таком уровне:
26.583191 грн за доллар;
31.118283 грн за евро;
0.422470 грн за российский рубль;
34.894574 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 июля курс всех валют - вырос.