Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,58 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,58 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 липня встановлені на такому рівні:
26.583191 грн за долар;
31.118283 грн за євро;
0.422470 грн за російський рубль;
34.894574 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 липня курс усіх валют — зріс.