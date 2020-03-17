Официальный курс гривны установлен на уровне 26,52 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На 17 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,52 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.524900 грн за доллар;
29.524900 грн за евро;
0.353560 грн за российский рубль;
32.487700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 марта курс рубля и фунта стерлингов — упали, когда доллара и евро — выросли.