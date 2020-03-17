Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,52 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На 17 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,52 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.524900 грн за долар;
29.524900 грн за євро;
0.353560 грн за російський рубль;
32.487700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 березня курс рубля і фунта стерлінгів — впали, коли долара та євро — зросли.