Официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 мая установлены на таком уровне:

26.249550 грн за доллар;

29.404746 грн за евро;

0.402420 грн за российский рубль;

34.153837 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 мая курс всех валют снизился.