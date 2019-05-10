Официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На 10 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 мая установлены на таком уровне:
26.249550 грн за доллар;
29.404746 грн за евро;
0.402420 грн за российский рубль;
34.153837 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 мая курс всех валют снизился.