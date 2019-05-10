Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,25 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На 10 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,25 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 травня встановлені на такому рівні:
26.249550 грн за долар;
29.404746 грн за євро;
0.402420 грн за російський рубль;
34.153837 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 травня курс усіх валют знизився.