Официальный курс гривны установлен на уровне 23,25 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 декабря установлены на таком уровне:

23.255155 грн за доллар;

25.766712 грн за евро;

0.374070 грн за российский рубль;

30.124878 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 декабря курс всех указанных валют упал, кроме фунта стерлингов, курс которого вырос.