Официальный курс гривны установлен на уровне 23,25 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На 26 декабря 2019 годаофициальный курс гривны установлен на уровне 23,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 декабря установлены на таком уровне:
23.255155 грн за доллар;
25.766712 грн за евро;
0.374070 грн за российский рубль;
30.124878 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 декабря курс всех указанных валют упал, кроме фунта стерлингов, курс которого вырос.