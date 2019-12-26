Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,25 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На 26 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,25 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 грудня встановлені на такому рівні:
23.255155 грн за долар;
25.766712 грн за євро;
0.374070 грн за російський рубль;
30.124878 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 грудня курс всіх вказаних валют впав, крім фунта стерлінгів, курс якого зріс.