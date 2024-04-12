Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым заместителем главы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел, уволив Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Назначено:

- Сибигу Андрея Ивановича первым заместителем министра иностранных дел Украины;

- Лоссовского Игоря Евгеньевича заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволен:

- Точицкого Николая Станиславовича с должности заместителя министра иностранных дел Украины;

- Лоссовского Игоря Евгеньевича с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

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