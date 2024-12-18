Официально: решается вопрос объявления подозрения главе КРАИЛ
Киев • УНН
Руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей готовят подозрение в пособничестве рф и хранении наркотиков. Во время обысков у Ивана Рудого обнаружен кокаин в крупных размерах.
Решается вопрос об объявлении руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому подозрения в пособничестве россии и в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.
"Сейчас решается вопрос объявления ему подозрения в пособничестве государству-агрессору и в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах", - сказала Сапьян.
По ее словам, во время обысков у руководителя КРАИЛ был обнаружен и изъят кокаин в достаточно крупных размерах.
"Следующий этап после объявления ему подозрения будет избрание меры пресечения. Сторона обвинения будет просить содержания под стражей", - заявила Сапьян.
Дополнение
ГБР задержало Ивана Рудого, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по подозрению в содействии деятельности российского казино Pin Up.
Источники УНН сообщали, что в суде для Ивана Рудого будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.
В КРАИЛ отказались комментировать задержание Рудого.
НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого.
Добавим
УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.
И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.
В 2023 году 1Xbet попал под санкции.