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Официально: решается вопрос объявления подозрения главе КРАИЛ

Официально: решается вопрос объявления подозрения главе КРАИЛ

Киев  •  УНН

 • 7436 просмотра

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Руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей готовят подозрение в пособничестве рф и хранении наркотиков. Во время обысков у Ивана Рудого обнаружен кокаин в крупных размерах.

Решается вопрос об объявлении руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому подозрения в пособничестве россии и в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сейчас решается вопрос объявления ему подозрения в пособничестве государству-агрессору и в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах", - сказала Сапьян.

По ее словам, во время обысков у руководителя КРАИЛ был обнаружен и изъят кокаин в достаточно крупных размерах.

"Следующий этап после объявления ему подозрения будет избрание меры пресечения. Сторона обвинения будет просить содержания под стражей", - заявила Сапьян.

Дополнение

ГБР задержало Ивана Рудого, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по подозрению в содействии деятельности российского казино Pin Up.

Источники УНН сообщали, что в суде для Ивана Рудого будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.

В КРАИЛ отказались комментировать задержание Рудого. 

НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого.

Добавим

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.

В 2023 году 1Xbet попал под санкции

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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