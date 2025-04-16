Официально обвиняемый в содействии террористам ОРДЛО Порошенко пытается расшатывать страну во избежание наказания - эксперт

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко официально стал обвиняемым в резонансном деле о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Сегодня истек срок, установленный судом для его ознакомления с материалами "угольного дела". Теперь дело будет рассматриваться по сути в суде. Об этом сообщил политолог Петр Олещук.

Порошенко и его команда установили рекорд по ознакомлению с делом почти три года. Все это время экспрезидент просто игнорировал следствие. Сегодня обвинительный акт по Порошенко направлен в суд, следовательно, дело наконец будет рассматриваться по существу – отметил эксперт.

Олещук напомнил, что речь идет о событиях августа 2014 года. В это время, по данным следствия, Порошенко наладил схему поставок угля с временно оккупированных территорий, сотрудничая с Виктором Медведчуком и россиянами. Общая сумма сделок достигала 1,5 млрд грн.

"Порошенко был вдохновителем и патроном преступной схемы, запугивал чиновников увольнениями и заключением, заставляя их соглашаться на сотрудничество с РФ и террористами. Это поставило украинскую энергетику в зависимость от России и нанесло серьезный ущерб экономической безопасности Украины", — отмечает Олещук.

Кроме этого дела, Порошенко уже находится под санкциями по другим обвинениям.

"Он уже ходит под санкциями потому, в частности, лоббировал Харьковские соглашения, по которым ЧФ России размещался в Крыму; торговал войну с россией – его Липецкая фабрика, завод "Богдан" и другие десятилетиями кормили армию россии, которая пришла убивать украинцев; вместе с Медведчуком осуществили незаконное отчуждение (по-народному – украли) нефтепровод у государства. Более 65% украинцев не могут простить Порошенко причиненный государству ущерб и поддерживают санкции против него, считая их заслуженными", — добавляет эксперт.

По указанному делу Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, однако, по словам эксперта, он будет всячески избегать тюрьмы.

"На днях этот "патриот" (Порошенко – прим.ред) вытолкал на политическую сцену экс-регионала Гончаренко и других персонажей из своей дремли и все дружно неделю рассказывали, что нам не нужно военное положение и продолжали расшатывать страну. После обвинительного акта Порошенко они будут в полное горло кричать, что подозрение седовласого – это якобы из-за его принципиальной политической позиции, а не из-за беспринципного заработка на крови украинцев. Порошенко будет пытаться расшатывать страну, чтобы не сесть за измену. Но, как бы ни выплясывал все эти годы Петр Алексеевич, сегодня его карета превращается в тыкву", — резюмирует Олещук.

Как сообщалось, НБУ применил санкции в банк Порошенко за отмывание средств. Ранее Порошенко поймали на том, что он купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов под 30% от собственной прибыли.