Офіційно обвинувачений у сприянні терористам ОРДЛО Порошенко намагається розхитувати країну, щоб уникнути покарання - експерт

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 15938 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 61845 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163370 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84020 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114378 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89556 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141385 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123527 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39006 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Тенісистка Гаррієт Дарт вимагала дезодорант для суперниці, від якої "дуже пахне": згодом спортсменка вибачилась за коментар

16 квітня, 16:57 • 4374 перегляди

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4144 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10420 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5176 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3280 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43057 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163370 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154630 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141386 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97994 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41208 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41512 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41969 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43738 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Офіційно обвинувачений у сприянні терористам ОРДЛО Порошенко намагається розхитувати країну, щоб уникнути покарання - експерт

Київ • УНН

 • 4670 перегляди

Порошенко офіційно став обвинуваченим у справі про держзраду та сприяння терористам ОРДЛО. Експерти вважають, що він намагається розхитати країну, щоб уникнути покарання.

Офіційно обвинувачений у сприянні терористам ОРДЛО Порошенко намагається розхитувати країну, щоб уникнути покарання - експерт

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Сьогодні сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами "вугільної справи". Відтепер справа розглядатиметься по суті у суді. Про це повідомив політолог Петро Олещук.

Порошенко та його команда встановили рекорд з ознайомлення зі справою — майже три роки. Весь цей час "гетьман" просто ігнорував слідство. Сьогодні обвинувальний акт щодо Порошенка спрямовано до суду, отже, справа нарешті буде розглядатися по суті

— зазначив експерт.

Олещук нагадав, що йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5млрд грн.

"Порошенко був натхненником та патроном злочинної схеми, залякував посадовців звільненнями та ув'язненням, змушуючи їх погоджуватися на співпрацю з рф та терористами. Це поставило українську енергетику у залежність від Росії та завдало серйозної шкоди економічній безпеці України", —зазначає Олещук.

Окрім цієї справи, Порошенко вже перебуває під санкціями через інші звинувачення.

"Він вже ходить під санкціями бо, зокрема, лобіював Харківські угоди, за якими ЧФ рф розміщувався в Криму; торгував увійну з росією – його Липецька фабрика, завод "Богдан" та інші десятиліттями годували армію рф, яка прийшла вбивати українців; разом з Медведчуком здійснили незаконне відчуження (по-народному – вкрали) нафтопровод у держави тощо. Понад 65% українців не можуть пробачити Порошенку нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими", — додає експерт.

За вказаною справою Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, однак, за словами експерта, він буде всіляко уникати в’язниці.

"Днями цей "патріот" (Порошенко – прим.ред) виштовхав на політичну сцену екс-регіонала Гончаренка та інших персонажів зі своєї дрім-тім і всі дружно тиждень розповідали, що нам не потрібен військовий стан та продовжували розхитувати країну. Після обвинувального акту Порошенку вони будуть в повне горло кричати, що підозра сивочолому – це нібито через його принципову політичну позицію, а не через безпринципний заробіток на крові українців. Порошенко буде намагатися розхитувати країну, щоб не сісти за держзраду. Але, як би не витанцьовував усі ці роки Петро Олексійович, сьогодні його карета перетворюється на гарбуза", — резюмує Олещук.

Як повідомлялось, НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів. Раніше Порошенка зловили на тому, що він купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Петр Порошенко
Brent
$66.25
Bitcoin
$84,314.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,336.87
Ethereum
$1,588.86