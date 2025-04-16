Офіційно обвинувачений у сприянні терористам ОРДЛО Порошенко намагається розхитувати країну, щоб уникнути покарання - експерт

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Сьогодні сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами "вугільної справи". Відтепер справа розглядатиметься по суті у суді. Про це повідомив політолог Петро Олещук.

Порошенко та його команда встановили рекорд з ознайомлення зі справою — майже три роки. Весь цей час "гетьман" просто ігнорував слідство. Сьогодні обвинувальний акт щодо Порошенка спрямовано до суду, отже, справа нарешті буде розглядатися по суті — зазначив експерт.

Олещук нагадав, що йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5млрд грн.

"Порошенко був натхненником та патроном злочинної схеми, залякував посадовців звільненнями та ув'язненням, змушуючи їх погоджуватися на співпрацю з рф та терористами. Це поставило українську енергетику у залежність від Росії та завдало серйозної шкоди економічній безпеці України", —зазначає Олещук.

Окрім цієї справи, Порошенко вже перебуває під санкціями через інші звинувачення.

"Він вже ходить під санкціями бо, зокрема, лобіював Харківські угоди, за якими ЧФ рф розміщувався в Криму; торгував увійну з росією – його Липецька фабрика, завод "Богдан" та інші десятиліттями годували армію рф, яка прийшла вбивати українців; разом з Медведчуком здійснили незаконне відчуження (по-народному – вкрали) нафтопровод у держави тощо. Понад 65% українців не можуть пробачити Порошенку нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими", — додає експерт.

За вказаною справою Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, однак, за словами експерта, він буде всіляко уникати в’язниці.

"Днями цей "патріот" (Порошенко – прим.ред) виштовхав на політичну сцену екс-регіонала Гончаренка та інших персонажів зі своєї дрім-тім і всі дружно тиждень розповідали, що нам не потрібен військовий стан та продовжували розхитувати країну. Після обвинувального акту Порошенку вони будуть в повне горло кричати, що підозра сивочолому – це нібито через його принципову політичну позицію, а не через безпринципний заробіток на крові українців. Порошенко буде намагатися розхитувати країну, щоб не сісти за держзраду. Але, як би не витанцьовував усі ці роки Петро Олексійович, сьогодні його карета перетворюється на гарбуза", — резюмує Олещук.

Як повідомлялось, НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів. Раніше Порошенка зловили на тому, що він купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку.