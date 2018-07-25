Офицер требовал 2,5 тыс. долларов за устройство на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На взятке в 2,5 тыс. долларов задержано офицера С. из сектора управления внутренней безопасности "Восток" Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Офицер требовал взятку за решение вопроса относительно трудоустройства в УВБ "Восток".
Так, 25 июля текущего года, данного офицера задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Он был непосредственно задержан после получения части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. На момент задержания офицер С. отстранен от занимаемой должности.
Решается вопрос о сообщении офицеру С. о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Задержание проводилось уполномоченными лицами следственного отдела ВСП Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона из состава Объединенных сил совместно с 4-м управлением ГУ БКОП СБ Украины.
Напомним, в Одесской области ликвидировали канал перемещения товаров из Приднестровья в Украину.