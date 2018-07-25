Офіцер вимагав 2,5 тис. доларів за влаштування на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На хабарі у 2,5 тис. доларів затримано офіцера С. з сектору управління внутрішньої безпеки "Схід" Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
Офіцер вимагав хабар за вирішення питання щодо працевлаштування до УВБ "Схід".
Так, 25 липня поточного року, даного офіцера затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
Він був безпосередньо затриманий після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США. На момент затримання офіцер С. усунений із займаної посади.
Вирішується питання про повідомлення офіцеру С. про підозру у скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.
Затримання проводилось уповноваженими особами слідчого відділу ВСП Головного Управління Національної поліції у Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону зі складу Об’єднаних сил спільно із 4-м управлінням ГУ БКОЗ СБ України.
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