Офис Камалы Харрис пока не подтверждает встречу с Зеленским - СМИ

В Офисе вице-президента США Камалы Харрис пока не подтверждают встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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По словам чиновника администрации, пока нет никаких встреч, которые они бы могли анонсировать.

Как сообщили источники, знакомые с вопросом, пока не объявлено никаких планов поездки вице-президента в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. В то же время как и в предыдущие годы, вероятно, Харрис может встретиться с международными лидерами в Вашингтоне.

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Зеленский, который планирует быть в США во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, 8 сентября заявлял, что Украина представит план победы президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты - Дональду Трампу и Камале Харрис.

«Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис», - заявил Зеленский.

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