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Офіс Камали Гарріс поки не підтверджує зустріч із Зеленським - ЗМІ

Офіс Камали Гарріс поки не підтверджує зустріч із Зеленським - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16246 перегляди

Офіс віцепрезидентки США не анонсує зустріч з Президентом України. Зеленський планує представити "план перемоги" Байдену, Гарріс та Трампу під час візиту до США на Генасамблею ООН.

В Офісі віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що не підтверджують зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Деталі

За словами високопосадовця адміністрації, наразі нема жодних зустрічей, які вони б могли анонсувати.

Як повідомили джерела, обізнані із питанням, поки що не оголошено жодних планів поїздки віцепрезидентки в Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН. Водночас як і в попередні роки, вірогідно, Гарріс може зустрітись із міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Зеленський планує у вересні представити Байдену "план перемоги України", показати його Гарріс та Трампу27.08.24, 14:49 • 19480 переглядiв

Зеленський, який планує бути в США під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, 8 вересня заявляв, що Україна представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену й обом кандидатам у президенти – Трампу та Гарріс", – заявив Зеленський.

Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом05.09.24, 15:18 • 27011 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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