Офіс Камали Гарріс поки не підтверджує зустріч із Зеленським - ЗМІ

В Офісі віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що не підтверджують зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

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За словами високопосадовця адміністрації, наразі нема жодних зустрічей, які вони б могли анонсувати.

Як повідомили джерела, обізнані із питанням, поки що не оголошено жодних планів поїздки віцепрезидентки в Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН. Водночас як і в попередні роки, вірогідно, Гарріс може зустрітись із міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Зеленський планує у вересні представити Байдену "план перемоги України", показати його Гарріс та Трампу

Зеленський, який планує бути в США під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, 8 вересня заявляв, що Україна представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену й обом кандидатам у президенти – Трампу та Гарріс", – заявив Зеленський.

Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом