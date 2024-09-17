Киев • УНН
Правоохранители установили место вероятной казни украинского защитника в Новогродовке. Начато уголовное производство, проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и причастных лиц.
Правоохранители установили локацию вероятной казни украинского защитника в Донецкой области, пытаются установить точное время, потерпевшее лицо, а также причастных к совершению этого преступления, рассказал о ходе расследования начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Денис Лысенко, пишет УНН со ссылкой на ОГП.
Детали
Как указано, проводятся первоочередные следственные действия по делу о вероятной казни украинского военнослужащего представителями вс рф.
Омбудсмен заявив, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого: Лубінець направив листи МКЧХ та ООН17 сентября 2024, 06:16 • 23970 просмотров
"В настоящее время предварительно удалось установить изображенное на фотографиях место совершения преступления в городе Новогродовка Покровского района Донецкой области", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Правоохранительные органы Донецкой области начали уголовное производство по факту очередного зверства российских захватчиков. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств преступления. Пытаемся установить точное время, потерпевшее лицо, а также лиц, причастных к совершению этого преступления
Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування ймовірної страти українського військового представниками зс рф17 сентября 2024, 07:59 • 15347 просмотров
Он сообщил, что кроме непосредственных исполнителей следствие будет собирать информацию и по командирам.
Правоохранители, как указано, будут привлекать все необходимые ресурсы, в том числе в сотрудничестве с общественными организациями.
Дополнение
"К сожалению, такие случаи носят системный характер. На сегодня правоохранительными органами начато 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
По фактам совершения таких преступлений, как отмечается, сообщено о подозрении четырем представителям вооруженных формирований рф. Двое уже получили приговоры в украинских судах, еще один обвинительный акт слушается в суде, отметили в Офисе Генпрокурора.