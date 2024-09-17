Правоохранители установили локацию вероятной казни украинского защитника в Донецкой области, пытаются установить точное время, потерпевшее лицо, а также причастных к совершению этого преступления, рассказал о ходе расследования начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Денис Лысенко, пишет УНН со ссылкой на ОГП.

Детали

Как указано, проводятся первоочередные следственные действия по делу о вероятной казни украинского военнослужащего представителями вс рф.

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"В настоящее время предварительно удалось установить изображенное на фотографиях место совершения преступления в городе Новогродовка Покровского района Донецкой области", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранительные органы Донецкой области начали уголовное производство по факту очередного зверства российских захватчиков. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств преступления. Пытаемся установить точное время, потерпевшее лицо, а также лиц, причастных к совершению этого преступления - сказал Лысенко в эфире «Суспільного».

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Он сообщил, что кроме непосредственных исполнителей следствие будет собирать информацию и по командирам.

Правоохранители, как указано, будут привлекать все необходимые ресурсы, в том числе в сотрудничестве с общественными организациями.

Дополнение

"К сожалению, такие случаи носят системный характер. На сегодня правоохранительными органами начато 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По фактам совершения таких преступлений, как отмечается, сообщено о подозрении четырем представителям вооруженных формирований рф. Двое уже получили приговоры в украинских судах, еще один обвинительный акт слушается в суде, отметили в Офисе Генпрокурора.