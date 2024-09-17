Офис Генпрокурора: начато расследование по факту вероятной казни украинского военного представителями вс рф

Правоохранители начали расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего представителями вс рф в городе Новогродовка Покровского района Донецкой области, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - указали в Офисе Генпрокурора в соцсетях.

"17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями вс рф в городе Новогродовка. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично презирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Сейчас, как сообщается, проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий. Исследуются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц. В рамках уголовного производства направлены поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

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