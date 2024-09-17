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Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування ймовірної страти українського військового представниками зс рф

Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування ймовірної страти українського військового представниками зс рф

Київ • УНН

 • 18481 перегляди

Правоохоронці розпочали розслідування ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф у Новогродівці. Генпрокурор Андрій Костін наголосив на необхідності покарання винних за цей злочин.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф у місті Новогродівка Покровського району Донецької області, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

- вказали в Офісі Генпрокурора у соцмережах.

"17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками зс рф у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета - знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло

- наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі, як повідомляється, проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У межах кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.

Омбудсмен заявив, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого: Лубінець направив листи МКЧХ та ООН17.09.24, 09:16 • 26117 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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