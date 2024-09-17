Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування ймовірної страти українського військового представниками зс рф
Київ • УНН
Правоохоронці розпочали розслідування ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф у Новогродівці. Генпрокурор Андрій Костін наголосив на необхідності покарання винних за цей злочин.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф у місті Новогродівка Покровського району Донецької області, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
"17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками зс рф у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета - знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло
Наразі, як повідомляється, проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У межах кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.
Омбудсмен заявив, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого: Лубінець направив листи МКЧХ та ООН17.09.24, 09:16 • 26117 переглядiв