Офіс Генпрокурора: встановлено місце ймовірної страти українського захисника, намагаються встановити потерпілого та причетних до злочину
Київ • УНН
Правоохоронці встановили місце ймовірної страти українського захисника у Новогродівці. Розпочато кримінальне провадження, проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та причетних осіб.
Правоохоронці встановили локацію ймовірної страти українського захисника на Донеччині, намагаються встановити точний час, потерпілу особу, а також причетних до вчинення цього злочину, розповів про перебіг розслідування начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Денис Лисенко, пише УНН з посиланням на ОГП.
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Як вказано, проводяться першочергові слідчі дії у справі щодо ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф.
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"На даний час попередньо вдалося встановити зображене на світлинах місце вчинення злочину у місті Новогродівка Покровського району Донецької області", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Правоохоронні органи Донецької області розпочали кримінальне провадження за фактом чергового звірства російських загарбників. Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин злочину. Намагаємось встановити точний час, потерпілу особу, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину
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Він повідомив, що крім безпосередніх виконавців слідство збиратиме інформацію і щодо командирів.
Правоохоронці, як вказано, залучатимуть всі необхідні ресурси, в тому числі у співпраці з громадськими організаціями.
Доповнення
"На жаль, такі випадки носять системний характер. На сьогодні правоохоронними органами розпочато 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених на полі бою безпосередньо після потрапляння в полон. Досліджуються обставини страти 84 українських захисників", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
За фактами вчинення таких злочинів, як зазначається, повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань рф. Двоє вже отримали вироки в українських судах, ще один обвинувальний акт слухається в суді, зазначили в Офісі Генпрокурора.