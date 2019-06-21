Один из крупнейших городов Индии почти неделю остается без воды

Такая ситуация возникла в Ченнаи после того, как на этой неделе из-за жары высохли четыре водохранилища. Хотя в городе еще осталось немного воды в запасе, большая часть жителей Ченнаи, численность которого превышает четыре миллиона человек, теперь полагается исключительно на правительственные танкеры, поставляющие воду населению. Однако, пока танкер доставит воду в город, пройдет четыре дня.

Сейчас в городе из-за отсутствия питьевой воды закрыты школы, офисы и другие учреждения, также было отключено кондиционирование в городском метро. Некоторые граждане платят большие суммы денег частным компаниям за доставку воды к их частным домам. Иногда люди пытаются достать воду из колодцев, но качество подземных вод оставляет желать лучшего.

Напомним, что семь человек погибли во время чистки гостиничной канализации в западной Индии.

Также напомним, четыре пассажира умерли в поезде в индийском городе Джханси, вероятно, из-за сильной жары.