Один из крупнейших городов Индии почти неделю остается без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Индии один из крупнейших городов страны Ченнаи шестой день страдает от засухи. Люди борются за воду, стоя в длинных очередях, многие не могут принять душ, а отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Такая ситуация возникла в Ченнаи после того, как на этой неделе из-за жары высохли четыре водохранилища. Хотя в городе еще осталось немного воды в запасе, большая часть жителей Ченнаи, численность которого превышает четыре миллиона человек, теперь полагается исключительно на правительственные танкеры, поставляющие воду населению. Однако, пока танкер доставит воду в город, пройдет четыре дня.
Сейчас в городе из-за отсутствия питьевой воды закрыты школы, офисы и другие учреждения, также было отключено кондиционирование в городском метро. Некоторые граждане платят большие суммы денег частным компаниям за доставку воды к их частным домам. Иногда люди пытаются достать воду из колодцев, но качество подземных вод оставляет желать лучшего.
Напомним, что семь человек погибли во время чистки гостиничной канализации в западной Индии.
Также напомним, четыре пассажира умерли в поезде в индийском городе Джханси, вероятно, из-за сильной жары.