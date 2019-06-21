Одне з найбільших міст Індії майже тиждень без води

КИЇВ. 21 червня. УНН. В Індії одне з найбільших міст країни Ченнаї шостий день страждає від посухи. Люди борються за воду, стоячи у довгих чергах, багато хто не може прийняти душ, а готелі попереджають клієнтів про обмежене використання води. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.