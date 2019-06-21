Одне з найбільших міст Індії майже тиждень без води
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Індії одне з найбільших міст країни Ченнаї шостий день страждає від посухи. Люди борються за воду, стоячи у довгих чергах, багато хто не може прийняти душ, а готелі попереджають клієнтів про обмежене використання води. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Така ситуація виникла у Ченнаї після того, як цього тижня через спеку висохли чотири водосховища. Хоч у місті ще лишилося трохи води у запасі, велика частина жителів Ченнаї, чисельність якого перевищує чотири мільйони осіб, тепер покладається виключно на урядові танкери, які постачають воду населенню. Однак, поки танкер доставить воду до міста, може минути чотири дні.
Наразі в місті через відсутність питної води закриті школи, офіси та інші установи, також було відключено кондиціювання в міському метро. Деякі громадяни платять великі суми грошей приватним компаніям за доставку води до їхніх приватних будинків. Іноді люди намагаються дістати воду з колодязів, але якість підземних вод лишає бажати кращого.
Нагадаємо, що семеро людей загинули під час чищення готельної каналізації в західній Індії.
Також нагадаємо, чотири пасажири померли у поїзді в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку.