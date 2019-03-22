Одна из пострадавших в ДТП с маршруткой в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Одна из трех пострадавших в ДТП с маршруткой, которое произошло вечером 21 марта в столице, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Всех трех женщин госпитализировали после ДТП. Пострадавшие женщины 1979, 1988 и 1989 рождения. Последняя из перечисленных в тяжелом состоянии.
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Напомним, вечером 21 марта водитель маршрутки не остановился на красный знак светофора на перекрестке улиц Телиги и Щусева (возле станции метро "Дорогожичи"). В результате таких действий маршрутка сбила трех женщин, которые переходили дорогу.
Как сообщал УНН, во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку .